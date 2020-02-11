Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что разрушение Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) продемонстрировало силу Альянса, поскольку страны смогли согласовать свои дальнейшие шаги и возложить вину на Россию.
Распад ДРСМД — это плохо, но он продемонстрировал силу НАТО, поскольку мы смогли в результате интенсивных консультаций договориться, что его нарушала Россия, и согласовать наши дальнейшие шаги, — заявил Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран альянса.
США вышли из ДРСМД в одностороннем порядке 2 августа 2019 года.
Как писал NEWS.ru, ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вашингтон после выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности планирует разместить новые ударные средства в Европе и на Востоке.
По словам директора департамента общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД РФ Николая Кобринца, страны НАТО не в меньшей степени, чем Соединённые Штаты, несут ответственность за развал ДРСМД.
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