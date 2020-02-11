https://static.news.ru/photo/67d27a20-4cc0-11ea-828e-fa163e074e61_660.jpg Йенс Столтенберг Фото: nato.int

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что разрушение Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) продемонстрировало силу Альянса, поскольку страны смогли согласовать свои дальнейшие шаги и возложить вину на Россию.

Распад ДРСМД — это плохо, но он продемонстрировал силу НАТО, поскольку мы смогли в результате интенсивных консультаций договориться, что его нарушала Россия, и согласовать наши дальнейшие шаги, — заявил Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран альянса.

США вышли из ДРСМД в одностороннем порядке 2 августа 2019 года.

Как писал NEWS.ru, ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вашингтон после выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности планирует разместить новые ударные средства в Европе и на Востоке.

По словам директора департамента общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД РФ Николая Кобринца, страны НАТО не в меньшей степени, чем Соединённые Штаты, несут ответственность за развал ДРСМД.