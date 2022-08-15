Генерал ВСУ рассказал об опустевших оружейных складах США Генерал ВСУ Кривонос: Украине необходимо больше оружия, но склады США опустели

Фото: Chustine Minoda/U.S. Air Force

Чтобы изменить ход боевых действий в свою пользу, украинским войскам необходимо больше оружия и боеприпасов, но их нет даже в США, заявил бывший заместитель секретаря СНБО генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала Politeka. По его словам, арсенал, который может быть поставлен Киеву, находится в производстве. При этом военачальник отметил, что российская оборонная промышленность работает в режиме 24/7.

Давайте перестанем верить в сказки и думать, что где-то у американцев в хранилищах что-то припрятано. <...> США запустили производство боеприпасов, однако «это не игра Call of Duty, что мышкой клацнул — и тебе появились боеприпасы и техника, — сказал Кривонос.

Он добавил, что оружие, которое сейчас есть у Соединенных Штатов, рассчитано на выполнение их собственных заданий и того, что они предоставляют Киеву, «не так уж много».

Ранее пленный командир взвода украинского вооруженного формирования «Кракен» Дмитрий Стрельников заявил, что у Киева нет возможности победить армию России. Он отметил, что в его роте не было хорошо подготовленных бойцов, как об этом сообщает украинское телевидение, а иностранным оружием пользоваться никто не умел.