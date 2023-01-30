Генерал оценил намерение Польши передать Украине истребители F-16 Генерал Бижев: передать Киеву истребители F-16 было бы трудно для Польши из-за множества нюансов

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Намерение Польши передать Украине истребители F-16 ни о чем не говорит, так как реализовать эту инициативу было бы трудно из-за множества нюансов, рассказал НСН генерал-лейтенант Айтеч Бижев. По его словам, у ВСУ нет летчиков, которые обучены управлять этими самолетами, а подготовка специалистов, которые смогли бы с их помощью вести боевые действия, заняла бы два-три года. При этом остается неясным, станет ли Польша передавать Киеву боеприпасы для F-16.

Все зависит от количества F-16, но у Украины нет подготовленных летчиков, которые могут управлять этими самолетами. Подготовка летчика «взлет-посадка» требует 3-4 месяца, а для ведения боевых действий — 2-3 года. F-16 довольно серьезная машина, истребители пятого поколения, — заявил Бижев.

Также генерал отметил, что если Польша собирается передать Украине все свои F-16, которых у нее всего 50, то получится, что ВСУ получат целый полк этих истребителей. В таком случае вопрос, будет ли Варшава передавать Киеву систему управления ими, встает особенно остро. Помимо того, для такого количества самолетов требуются и люди, которые будут их обслуживать, а также необходимый объем боеприпасов.

Если у Польши всего их 50, то это один полк, который состоит из 40 самолетов. Тогда Польша должна передать и систему управления, а кто их будет обслуживать? Передают ли боеприпасы? — уточнил Бижев.

Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не исключают возможность поставки на Украину истребителей F-16. Данный вопрос остается в повестке обсуждений военной помощи Киеву, отметила она. Лидер Социал-демократической партии Германии, входящей в правящую коалицию, Саския Эскен также допустила поставку истребителей Украине. По ее словам, таким образом ФРГ даст понять президенту РФ Владимиру Путину, что «отвергает российскую агрессию». При этом, как отметила Эскен, Берлин не хочет становиться стороной конфликта.