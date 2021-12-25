«Газпром» ответил на обвинения в недостаточных объёмах поставок газа в ЕС

В «Газпроме» отвергли обвинения в недостаточных поставках газа на европейский рынок, заявил официальный представитель компании Сергей Куприянов. Он добавил, что компания и раньше, и сейчас готова поставлять дополнительные объёмы газа в рамках действующих долгосрочных контрактов. Об этом сообщает РИА Новости.

Все обвинения в адрес России и «Газпрома» в том, что мы даём мало газа на европейский рынок, являются абсолютно беспочвенными, неприемлемыми, не соответствующими действительности. А проще говоря — враньё и ложь, — рассказал Куприянов.

Он добавил, что потребители, к примеру, из Франции и Германии уже полностью выбрали годовые объёмы, предусмотренные контрактами. Кроме того, по словам пресс-секретаря, в компании пришли к выводу, что в последние дни идут реверсные поставки из Германии в Польшу и далее на Украину в объёме от трёх до пяти миллионов кубометров в сутки.

Ранее бывший премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что власти Украины виновны в провоцировании энергетического кризиса. Он добавил, что эти действия могли быть преднамеренными. Политик считает, что это вопрос независимости страны. По его мнению, ситуация была допущена из-за «полной некомпетентности» руководства страны.