Бывший премьер Украины обвинил власти в газовом кризисе

Власти Украины виновны в провоцировании энергетического кризиса. С таким заявлением выступил бывший премьер Украины Владимир Гройсман. Он добавил, что эти действия могли быть преднамеренными. Политик считает, что это вопрос независимости страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Идёт централизация денежных ресурсов. Местные бюджеты будут обделены. В частности, энергоносителями. Были деньги и время закупить дешёвый газ. Но из-за неумения прогнозировать власть проспала вопросы газа и ситуацию с углём. Этим отдала нас в руки Белоруссии. А по сути — России, — пояснил Гройсман.

По его мнению, ситуация была допущена из-за «полной некомпетентности» руководства страны. Либо, заявил Гройсман, специально «подрывают основы энергетической безопасности, но цена для страны будет слишком высока».

Ранее политолог Андрей Головачёв заявил, что из-за действий украинских властей в стране может начаться гражданская война и разрушение государства. По его мнению, в последнее время обвинений в госизмене, предъявляемых правительством неугодным чиновникам, стало слишком много. А уголовные дела стали оружием в борьбе за власть и могут привести к расколу страны.