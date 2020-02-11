https://static.news.ru/photo/c88b7c78-4ce7-11ea-ab8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

Цены на газ в Европе поднимутся в 2021 году, заявила глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова. Компания ждёт роста выручки.

Низкая цена в этом году отразится на принятии окончательных инвестиционных решений по планируемым СПГ проектам. А с учётом ожидаемого роста спроса на СПГ (сжиженный природный газ — ред.) эти факторы проводят к росту форвардных цен уже после 2020 года, — отметила Бурмистрова.

По сообщению ТАСС, топ-менеджер выступила на Дне инвестора компании в Нью-Йорке.

Как писал NEWS.ru, Болгария начала переговоры о снижение цены на российский газ.