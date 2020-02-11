Цены на газ в Европе поднимутся в 2021 году, заявила глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова. Компания ждёт роста выручки.
Низкая цена в этом году отразится на принятии окончательных инвестиционных решений по планируемым СПГ проектам. А с учётом ожидаемого роста спроса на СПГ (сжиженный природный газ — ред.) эти факторы проводят к росту форвардных цен уже после 2020 года, — отметила Бурмистрова.
По сообщению ТАСС, топ-менеджер выступила на Дне инвестора компании в Нью-Йорке.
Как писал NEWS.ru, Болгария начала переговоры о снижение цены на российский газ.
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