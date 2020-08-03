ФРГ сделает ставку на переговоры с США по «Северному потоку — 2»

https://static.news.ru/photo/be5c1a3a-d61e-11ea-bc5d-fa163e074e61_660.jpg Петер Альтмайер Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Немецкое правительство делает ставку на переговоры с США во избежание обещанных санкций со стороны Вашингтона в отношении участников проекта «Северный поток — 2».

Об этом заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер в интервью агентству DPA. По его словам, Германия всё ещё надеется на то, что, несмотря на все угрозы, санкций удастся избежать.

Мы в любое время готовы к переговорам, чтобы не допустить эскалации, — сказал он.

По словам министра, у Вашингтона нет причин для введения ограничений в отношении участников проекта. Он напомнил, что транзит газа через Украину обеспечен, а на севере ФРГ появляются терминалы для приёма СПГ из Штатов с целью диверсифицировать поставки топлива.

В остальном я надеюсь и ожидаю, что все стороны будут придерживаться норм международного права, — подытожил Альтмайер.

Ранее NEWS.ru писал о том, что государственный секретарь США Майк Помпео назвал американского лидера Дональда Трампа самым непримиримым политиком во взаимоотношениях с Россией за всю историю. Он подчеркнул, что благодаря ужесточению санкционного режима нынешняя администрация Белого дома смогла существенно затруднить строительство газопровода «Северный поток — 2».