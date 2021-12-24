Французы раскритиковали главу МИД Германии за её обеспокоенность Россией

Заявление главы МИД Германии Анналены Бербок, что она «очень обеспокоена» обещаниями президента России Владимира Путина ответить на агрессивную политику Запада, вызвало резкую критику читателей Le Figaro. Под публикацией издания, посвящённой высказываниям главы немецкой дипломатии, комментаторы призвали её подумать об энергетике, а не об Украине.

Бедняжка! Она беспокоится. А недостача российского газа для обеспечения работы тепловых электростанций, когда ветряные турбины выйдут из строя, её не беспокоит? Странно наблюдать, как безответственная представительница «зелёных» входит в реальную политику! — написал пользователь Dany vda.

По мнению читателей, Бербок направила свои усилия совсем не в то русло, которое сейчас так необходимо Германии. Призывая на словах к диалогу с Россией, она уже успела за короткий срок с момента вступления в должность «оббегать» всю Европу, высказывая постоянные претензии в адрес Москвы. Теперь она пожинает то, что посеяла, пишут комментаторы.

Понятно, что после многократных продвижений НАТО на восток вопреки обещаниям, данным Горбачеву, после войн, которые НАТО вела в последние 20 лет, а также после размещения американских танков в 400 км от Москвы, русские говорят: «С нас хватит!», и их можно понять... — отметил Jean Mirliton.

Ранее президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции, отвечая на вопрос о нападении РФ на другие государства, в том числе на Украину, заявил, что РФ никому не угрожает. Он напомнил, что страны НАТО располагают собственное вооружение у российских границ. В связи с этим, по словам российского лидера, действия Москвы будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности страны. Он также подчеркнул, что Россия ясно дала понять, что движение НАТО на восток неприемлемо.

Президент также напомнил о прежних обещаниях НАТО в 1990-е годы о том, что Альянс не будет двигаться на восток. Он заявил, что РФ «надули».