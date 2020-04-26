Французы не верят, что страна справится с последствиями коронавируса

https://static.news.ru/photo/ae336fe4-87ce-11ea-b449-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Служба Ifop изучила мнение жителей Франции о действиях властей страны для решения экономических проблем, вызванных коронавирусом. Только 39% респондентов верят, что руководство республики сможет эффективно решить возникшие проблемы.

Ещё неделю назад этот показатель был на 7 п.п. выше, передаёт Le Journal du Dimanche.

Также снизилось число граждан, которые верят в возможность оказать реальную помощь компаниям: по последним данным, их 46%. На прошлой неделе так отвечали 52% участников опроса.

Ранее NEWS.ru писал, что французский премьер-министр Эдуард Филипп 28 апреля представит в нижней палате парламента план вывода страны из кризиса, вызванного пандемией COVID-19.