Европа

Французы не верят, что страна справится с последствиями коронавируса

17:45, 26 апреля 2020 19
Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Служба Ifop изучила мнение жителей Франции о действиях властей страны для решения экономических проблем, вызванных коронавирусом. Только 39% респондентов верят, что руководство республики сможет эффективно решить возникшие проблемы.

Ещё неделю назад этот показатель был на 7 п.п. выше, передаёт Le Journal du Dimanche.

Также снизилось число граждан, которые верят в возможность оказать реальную помощь компаниям: по последним данным, их 46%. На прошлой неделе так отвечали 52% участников опроса.

Ранее NEWS.ru писал, что французский премьер-министр Эдуард Филипп 28 апреля представит в нижней палате парламента план вывода страны из кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

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