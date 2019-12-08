https://static.news.ru/photo/7be98060-19c3-11ea-a7cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: AnvCop21/twitter.com

Активисты из французской экологической ассоциации ANV-COP21 провели акцию против «климатического и социального бездействия правительства» на парижской площади Трокадеро. Митингующие, которых было около сотни, держали в руках перевёрнутые вниз головой официальные портреты президента Франции Эммануэля Макрона.

Как передаёт «Интерфакс», в толпе демонстрантов звучали скандирования: «Макрон — чемпион болтовни» и «Мы все — похитители портретов». Последнее отсылает к акции, которую экоактивисты проводили в феврале 2019 года под лозунгом «Снимем Макрона». Они снимали портреты президента со стен официальных учреждений. Восемь активистов позднее приговорили к штрафу за «коллективную кражу».

Манифестация на площади Трокадеро была приурочена к проходящей в Мадриде международной конференции ООН по климату.

Начало декабря во Франции ознаменовалось массовыми забастовками работников разных отраслей. Как сообщал NEWS.ru, бастующие представители транспортной отрасли почти парализовали железнодорожное движение 8 декабря.

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