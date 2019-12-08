Активисты из французской экологической ассоциации ANV-COP21 провели акцию против «климатического и социального бездействия правительства» на парижской площади Трокадеро. Митингующие, которых было около сотни, держали в руках перевёрнутые вниз головой официальные портреты президента Франции Эммануэля Макрона.
Как
Манифестация на площади Трокадеро была приурочена к проходящей в Мадриде международной конференции ООН по климату.
Начало декабря во Франции ознаменовалось массовыми забастовками работников разных отраслей. Как сообщал NEWS.ru, бастующие представители транспортной отрасли почти парализовали железнодорожное движение 8 декабря.
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