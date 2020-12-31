Французов обязали регистрировать велосипеды

https://static.news.ru/photo/8211ca06-4d02-11eb-84cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Во Франции покупатели новых велосипедов обязаны зарегистрировать их в специальной электронной базе. Новое правило вступило в силу с начала 2021 года.

Магазины вместе с велосипедами будут выдавать гражданам наклейки с регистрационным номером и QR-кодом, информация с которого и будет внесена в базу. Это сведения о модели велосипеда, даты регистрации и владельце. Наклейка должна располагаться на раме двухколёсного транспортного средства в доступном месте.

Доступ к содержащимся в базе сведениям будут иметь операторы велопарковок, муниципалитеты и полиция. Нововведение объясняется тем, что ежегодно в стране крадут около 400 тысяч велосипедов. Их маркировка поможет правоохранительным органам в поисках.

Что касается подержанных велосипедов, то их также нужно будет регистрировать при перепродаже. Однако это станет обязательным только с середины года, сообщает телеканал CNews.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве предложили обучать школьников управлению электросамокатами, чтобы сократить число травм среди жителей города. По словам председателя комиссии Общественной палаты Москвы по транспорту Максима Буре, одна из самых частых причин столкновений и травм при использовании электросамокатов в том, что дети, а иногда и взрослые не умеют правильно тормозить. Он добавил, что для такого средства передвижения, как электросамокат, необходимо разработать правила дорожного движения.