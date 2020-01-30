Пятый случай заражения коронавирусом зафиксирован во Франции. Об этом сообщила министр здравоохранения страны Аньес Бузен.
Заболевшей оказалась дочь 80-летнего китайца, который в тяжёлом состоянии был помещён в больницу 28 января. Женщину положили в реанимацию,
Ранее NEWS.ru сообщал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку за пределами КНР. Организация отметила признаки наличия случаев передачи коронавируса от человека к человеку «за пределами Китая, в трёх странах».
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