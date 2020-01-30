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Шведская экологическая активистка Грета Тунберг подала заявку на регистрацию своего имени в качестве товарного знака. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Я подала заявку на регистрацию моего имени, — написала Тунберг. Она также планирует запатентовать имя международного общественного движения школьников в защиту климата — Fridays For Future, а также его шведское...