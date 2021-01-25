Франция перестала разрабатывать одну из вакцин против COVID-19

https://static.news.ru/photo/8f69a9b2-5f09-11eb-9982-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency

Французский институт Пастера проинформировал о прекращении разработки одной из вакцин против COVID-19.

Причиной такого решения стала недостаточная эффективность препарата, передаёт РИА Новости.

В свою очередь, в РФ на сегодняшний день зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает заявку на сертификацию препарата «Спутник V».

Ранее NEWS.ru писал, что инструкция к российской вакцине от коронавируса «Спутник V» изменилась, теперь в ней появилось предупреждение для людей с онкологическими заболеваниями.

Как поясняется, новый пункт внесён из-за недостатка информации о том, как препарат может влиять на «поведение» злокачественных новообразований.