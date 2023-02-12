Франция не смогла отдать Украине замороженные деньги россиян МИД: Франция заморозила €1,3 млрд бизнесменов из РФ, но не может отдать их Украине

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Существующие правила не позволяют использовать замороженные во Франции активы российских бизнесменов объемом €1,3 млрд. Об этом сообщила в интервью телеканалу LCI пресс-секретарь французского МИД Анн-Клер Лежандр. Она добавила, что в настоящее время Еврокомиссия (ЕК) работает над легализацией подобного шага.

На текущем этапе европейские санкции предусматривают заморозку, то есть блокирование средств, и их нельзя конфисковать без судебного решения в связи с обходом этих санкций. Таким образом, сейчас нет возможности передать их Украине, но вы знаете, что ЕК решила работать с новыми предложениями с целью передать эти средства Украине и оценить, в какой степени мы сможем использовать данные средства, чтобы обеспечить за их счет восстановление [страны], — сказала представитель французского дипведомства.

Она пояснила, что существует большое количество различных активов, замороженных в банках в рамках европейских санкций. Среди них, в частности, €300 млрд ЦБ и €1,3 млрд «российских олигархов» — они были заморожены непосредственно во Франции.

Ранее издания Le Temps и Sonntag Zeitung сообщили, что банк Credit Suisse из-за санкций заморозил российские активы на 17,6 млрд швейцарских франков ($19 млрд), что значительно превышает данные, оглашенные швейцарскими властями.

Руководитель рабочей группы Минюста США по выявлению и аресту подпадающих под американские рестрикции российских активов Эндрю Адамс заявил, что Вашингтон в ближайшее время намерен начать передачу части конфискованных активов России в пользу Украины. Он уточнил, что ведомство будет перенаправлять эти средства Госдепартаменту, который будет распределять их Киеву.

В свою очередь украинский премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что правительство страны продаст конфискованные в стране активы, принадлежащие России и российским компаниям, на аукционах.