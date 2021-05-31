Франция начала выдавать шенгенские визы россиянам

https://static.news.ru/photo/0af0276a-c2af-11eb-b469-96000091f725_660.jpg Фото: Marc Rasmus/imageBROKER.com/Global Look Press

Французские визовые центры начали выдавать гражданам России шенгенские визы. Данная информация была обнародована на портале Генерального консульства Франции в Москве.

В сообщении подчёркивается, что возобновление выдачи шенгенских виз не означает, что санитарные требования и условия для россиян, желающих поехать во Францию, изменились. Со вторника граждане РФ имеют возможность запросить продление пятилетней многократной краткосрочной визы. Срок действия документа, выданного Францией, должен истечь в период коронавирусной пандемии.

Также с 1 июня студенты могут подать заявку на получение специальной долгосрочной визы на грядущий учебный год. Кроме того, у россиян появилась возможность написать заявление на долгосрочные визы профессионального пребывания и визы для воссоединения семьи.

Заявители на другие типы краткосрочных виз пока не могут запросить разрешение на проездной документ. Возможность выдачи виз для категорий граждан будет возобновляться постепенно, — заявили в консульстве.

Ранее стало известно, что представительства ФРГ в России с 1 июня возобновят приём документов на выдачу шенгенских виз. Об этом говорится в сообщении посольства Германии в Москве в Facebook.

В посольстве напомнили, что получение виз не подразумевает возможность незамедлительно приехать в Германию, поскольку в стране всё ещё действуют ограничения на въезд. Подать документы на визу смогут люди, у которых раньше была виза сроком действия не менее двух лет, она должна быть выдана одним из германских немецких представительств. Срок действия документа должен заканчиваться не ранее 1 апреля 2020 года, ещё одно условие — целью поездки должен быть указан не туризм.