https://static.news.ru/photo/5dc0cec8-2f98-11ea-841f-fa163e074e61_660.jpg Брюно Ле Мэр Фото: Jonathan Rebboah/www.imago-images.de/Global Look Press

Франция стремится не допустить торговой войны с США, однако если Белый дом введёт пошлины на товары из республики, то Париж ответит, рассказал министр экономики и финансов европейской страны Брюно Ле Мэр.

Чиновник объяснил, что Франции необходимо ввести налоги для цифровых компаний, получающих большие прибыли, но не присутствующих физически в стране.

Американская администрация утверждает, что наш [цифровой] налог является дискриминационным. Я официально это оспариваю и только что направил соответствующее письмо представителю США на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру, — цитирует главу ведомства газета Le Journal du Dimanche.

11 июля 2019 года Сенат Франции одобрил проект закона, облагающий налогом крупнейшие компании, предлагающие цифровые услуги. Он коснулся доходов интернет-гигантов, полученных после 1 января 2019-го. Сборы составят 3% общего оборота страны.

Под действие документа попадают фирмы с оборотом свыше €750 млн в мире и €25 млн во Франции, а также компании, работающие в сфере онлайн-рекламы, интернет-торговли или агрегаторов информации.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Народный банк Китая (аналог Центробанка) объявил о снижении с 6 января на 50 базисных пунктов коэффициента требуемых резервов. Согласно документу, мера направлена на сокращение объёма наличных средств, которые банки должны хранить в качестве резервов, и на высвобождение около 800 млрд юаней (порядка $115 млрд).