Франция готовит больницы к приему раненых из зон боевых действий Во Франции создадут систему приема раненых солдат к 2026 году

Правительство Франции поручило региональным агентствам здравоохранения подготовить больницы к приему тысяч раненых на случай возможного вооруженного конфликта в Европе, сообщает Le Canard enchaîné. По данным издания, к 2026 году вблизи крупных транспортных узлов создадут медицинские центры для эвакуации военных из зон боевых действий.

По указанию [министра труда и здравоохранения Франции] Катрин Вотрен больницы должны быть готовы принимать тысячи раненых солдат в случае широкомасштабного вооруженного конфликта в Европе, — говорится в публикации.

Ранее эксперт-международник Василий Кашин в беседе с NEWS.ru заявил, что Москва имеет полное право принимать силовые меры в случае агрессии со стороны Франции. По его словам, в том числе армия сможет наносить удары по спутникам, сбивать беспилотники, которые подлетают близко к границам РФ и используются для наведения оружия. Россия должна думать о возможности нанесения военных ударов по территории Франции, если ее действия затронут, например, стратегический потенциал Москвы, уточнил он.