27 августа 2025 в 14:16

Раскрыто, как должна ответить Россия в случае агрессии со стороны Франции

Кашин: в случае агрессии со стороны Франции, Москва имеет право на силовые меры

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва имеет полное право принимать силовые меры в случае агрессии со стороны Франции, заявил в беседе с NEWS.ru эксперт-международник Василий Кашин. По его словам, в том числе армия сможет наносить удары по спутникам, сбивать беспилотники, которые подлетают близко к границам РФ и используются для наведения оружия.

Сейчас Франция — это наш главный враг в Европе: она занимает наиболее воинственную позицию в отношении России в Евросоюзе. Мы должны быть более активны и изобретательны, если применение французского оружия и военных возможностей против нас перейдет определенные рамки, — считает Кашин.

Россия, добавил он, должна думать о возможности нанесения военных ударов по территории Франции, если ее действия затронут, например, стратегический потенциал Москвы.

Мы должны быть способны причинить им такой ущерб, чтобы они получили новую историческую травму и больше не думали борьбе с нами, — заключил эксперт.

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что размещение европейских военных на Украине под видом миротворцев неприемлемо. По его словам, для обеспечения безопасности России важно, чтобы Киев сохранял нейтральный статус и не размещал у себя иностранные военные базы. Он выразил мнение, что ряд стран ЕС пытаются втянуть Альянс в третью мировую войну.

