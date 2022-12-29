France 3: в 2023 году может вырасти число разорившихся французских компаний

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В 2023 году во Франции может вырасти число разорившихся компаний из-за роста цен на энергоносители, сообщает France 3. На данный момент риски касаются в первую очередь малого бизнеса, однако крупные предприятия также могут оказаться под угрозой.

Вопрос, который беспокоит крупные предприятия, касается риска деиндустриализации. То есть либо банкротство, либо релокация производств, которые потребляют большое количество энергии. Промышленные предприятия теряют конкурентоспособность по отношению к США или странам Азии, — резюмировал французский экономист Матье План.

Ранее стало известно, что французам, которые отапливают дома дровами, с 27 декабря начали выдавать чеки на сумму от €50 до €200, чтобы помочь справиться с растущими ценами на электроэнергию. Талон можно получить при предъявлении справки для домохозяйств с коллективным отоплением или именного счета, подтверждающего покупку дров на минимальную сумму €50.

Ранее Washington Post сообщила, что европейцы по мере приближения зимы все больше впадают в отчаяние, в ряде регионов наблюдаются нехватка дров и их воровство. Сообщается, что бревна крадут прямо с платформ грузовиков, а в Польше чиновники рассматривают возможность раздачи противодымных масок: по их мнению, зимой полякам придется жечь мусор, чтобы согреться.