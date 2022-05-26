Foreign Policy: страны Европы передали Украине штурмовики Су-25

Ряд стран Европы передали Украине штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-17, пишет Foreign Policy. По данным издания, перед отправкой военная техника была разобрана для сокрытия поставки.

Страны, которые снабдили Киев самолетами и вертолетами, не называются. Предполагается, что это могли быть Болгария, Словакия и Польша, но точной информации на этот счёт нет.

Уточняется, что разборкой военной техники занимается специальная «полевая группа», связанная с Европейским командованием. В таком виде боевые самолёты и вертолёты ввозятся на Украину под видом запчастей.

В статье также отмечается, что сегодня потребности ВСУ в оружии возросли. Противотанковых комплексов Javelin и зенитных ракет Stinger украинской армии недостаточно, ей нужна авиация, танки и артиллерия.

Ранее агентство DPA сообщило, что страны НАТО на неофициальном уровне договорились не поставлять Украине определённые системы вооружений из-за опасения прямой конфронтации с Россией. В частности, по этой причине германия отказалась предоставить Киеву танки. В то же время было отмечено, что в Альянсе внимательно следят за развитием событий на Украине и не исключают отправки туда тяжёлой техники в случае необходимости.