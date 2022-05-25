DPA: в НАТО испугались войны с Россией и отказались поставлять танки Киеву

Танк Leopard / Фото Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Страны-члены Североатлантического альянса на неофициальном уровне договорились отказаться от поставок Украине определённых систем вооружений из-за риска прямой военной конфронтации с Россией, сообщает агентство DPA со ссылкой на источники в кругах НАТО. Речь идёт о поставках западных танков и боевых самолётов, которые Москва может расценить как вступление в конфликт. По этой причине в начале мая канцлер Германии Олаф Шольц отказался отправлять Киеву немецкие танки.

По информации агентства, члены Альянса также опасаются, что в случае начала открытой конфронтации с Москвой из-за таких поставок, организация откажется от полной поддержки своих партнёров. Польша из-за этого отказалась от поставок Киеву истребителей МиГ-29 советского производства. В публикации при этом сообщается, что в НАТО внимательно следят за развитием событий на Украине и не исключают отправку на Украину тяжёлой техники в случае необходимости.

Член нацбатальона «Донбасс» Юрий Закопец с позывным «Калина», сложивший оружие в ЛНР, ранее заявил, что поставками вооружения Запад вынуждает Киев продолжать боевые действия. Он добавил, что, если западные страны перестали бы поставлять оружие и деньги, то это было бы первым шагом к прекращению спецоперации. Боец отметил, что если бы Запад работал в мирном направлении, всё бы изменилось.