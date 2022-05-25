«Запад вынуждает»: украинский националист про боевые действия в стране Боевик нацбатальона Украины Закопец обвинил Запад в принуждении Киева к конфликту

Фото Alex Chan Tsz Yuk / Keystone Press Agency / Global Look Press

Член нацбатальона «Донбасс» Юрий Закопец с позывным «Калина», сложивший оружие в ЛНР, заявил, что поставками вооружения Запад вынуждает Киев продолжать боевые действия. Он добавил, что, если западные страны перестали бы поставлять оружие и деньги, то это было бы первым шагом к прекращению спецоперации. Боевик отметил, что если бы Запад работал в мирном направлении, всё бы изменилось, пишет РИА Новости.

У Киева нет выхода, чтобы остановиться воевать. Его принуждает Запад отправками вооружений и денег. Когда накачивают вооружением, какое может быть прекращение спецоперации, если у тебя в руках автомат? — поделился Закопец.

Он добавил, что в ходе боевых действий на Украине погибли 50 офицеров ВСУ, среди которых были его друзья и знакомые.

Читатели турецкого издания En Son Haber ранее возмутились выступлением украинского президента Владимира Зеленского на международном экономическом форуме в Давосе, в котором он призвал заблокировать экономику России. Турецкие пользователи прокомментировали соответствующий материал и назвали президента «безмозглым». Многие посчитали невероятной глупостью предложение Зеленского вкладывать в экономику Украины на фоне происходящего в стране.