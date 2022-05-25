«Полная комедия»: жители Турции про некомпетентность Зеленского В Турции назвали Зеленского «безмозглым» после его нападок на Россию

Владимир Зеленский / Фото Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Читатели турецкого издания En Son Haber возмутились выступлением украинского президента Владимира Зеленского на международном экономическом форуме в Давосе, в котором он призвал заблокировать экономику России. Турецкие пользователи прокомментировали соответствующий материал и назвали президента «безмозглым». Многие посчитали невероятной глупостью предложение Зеленского вкладывать в экономику Украины на фоне происходящего в стране.

Как глава государства может быть таким безмозглым? Россия действительно права, — написал один из пользователей.

Многие также выразили сомнение, что кто-то будет инвестировать в страны, которые находятся под внешним управлением США.

Ущерб, нанесённый комиком Украине за месяц, составляет 500 миллиардов долларов. Полная комедия, — написал ещё один читатель.

В своей речи в Давосе Зеленский призвал полностью заблокировать российский IT-сектор.

Ранее стало известно, что в США уровень одобрения американцами работы Джо Байдена на посту президента США опустился на этой неделе до рекордных 36%. Согласно данным социологической службы Ipsos, одной из основных причин такого падения являются действия американского руководства по борьбе с ростом инфляции в стране. Главу Белого дома неоднократно критиковали за попытку переложить вину за высокие цены на топливо на российское руководство.