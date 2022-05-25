Байден призвал бросить вызов оружейному лобби в США после стрельбы в Техасе

Джо Байден / Фото Stefani Reynolds - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global look Press

Президент США Джо Байден призвал бросить вызов оружейному лобби в стране. Такое заявление он сделал после расстрела 21 человека в штате Техас. По слова главы государства, когда вступал на высший президентский пост, то полагал, что ему не придётся заниматься ничем подобным, однако теперь он настроен предотвратить все возможные последующие трагедии подобного толка. Слова Байдена приводит РИА Новости.

Когда я стал президентом, я надеялся, что мне не придется делать этого. Но вновь ещё одна бойня — теперь в Ювальде... И как народ мы должны спросить, когда, во имя Господа, мы бросим вызов оружейному лобби. Время действовать, — заявил президент.

Байден напомнил, что за последние 10 лет в школах США были зарегистрированы более 900 инцидентов со стрельбой и этот список растёт. По словам главы государства, он «сыт по горло» происходящим.

Мысль о том, что 18-летний парень может пойти в оружейный магазин и купить две штурмовые винтовки, просто неправильна! Для чего они ему нужны, если не для того, чтобы кого-то убить? — сказал президент.

По его словам, производители оружия потратили почти 20 лет на агрессивный маркетинг штурмового оружия, которое приносит максимальную прибыль. Байден призвал «набраться мужества и выступить против индустрии».

Ранее стало известно, что 18-летний житель города Ювальде штата Техас открыл стрельбу в начальной школе города. В результате погибли 18 детей и трое взрослых.

14 мая другой 18-летний юноша в городе Буффало, штат Нью-Йорк, расстрелял 10 человек в продуктовом супермаркете. По мнению полиции, он руководствовался мотивами расовой ненависти.

Трагедия в Ювальде стала самом кровавой с 14 декабря 2012 года, когда были убиты 20 учеников и шестеро взрослых в поселке Сэнди-Хук, штат Коннектикут. Преступник — 20-летний молодой человек — перед нападением на местную начальную школу убил свою мать, а по прибытии на место происшествия правоохранителей свёл счёты с собственной жизнью.