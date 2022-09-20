Forbes сообщил о нехватке удобрений в Европе после остановки поставок газа Forbes: вслед за кризисом энергоносителей в Европе возникла нехватка удобрений

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Европейские компании сократили производство удобрений из-за нехватки российского природного газа, высоких цен на энергоносители и антироссийских санкций, сообщает Forbes. По его данным, из-за высоких цен на энергоносители в связи с прекращением поставок через газопровод «Северный поток» предприятиям приходится сокращать объемы выпуска азотных удобрений, для производства которых используют природный газ.

Вот последнее в ряду «достижений» ЕС, — констатирует издание.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе саммита ШОС подтвердил готовность бесплатно передать 300 тысяч тонн удобрений в развивающиеся страны. Глава государства отметил, что 90% российского экспорта продовольствия идет в страны Азии, Африки и Латинской Америки. Он также призвал секретариат ООН повлиять на решение Еврокомиссии и потребовать от ЕС снять ограничения на экспорт российских удобрений в третьи страны.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявлял, что некоторые европейские порты послали позитивные сигналы относительно перспектив пропуска российских удобрений. По его словам, он пытается убедить лидеров Евросоюза снять с РФ ограничения в различных сферах, но в настоящий момент речь идет об удобрениях и зерне.