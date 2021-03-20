Фонтаны лавы: в Исландии извергается вулкан, который спал 6 тысяч лет

В Исландии началось извержение вулкана с непростым названием Фаградальсфьядль. Он считался неактивным уже в течение шести тысяч лет, однако его разбудила серия недавних землетрясений. Сейчас из трещины длиной около 500 метров извергаются потоки лавы.
По словам представителей департамента по чрезвычайным ситуациям Рейкьявика, жителям города ничего не угрожает, хотя находится он всего в 30 км от вулкана. Все авиарейсы были отменены.
Фото извержения — в галерее NEWS.ru.
T.Seeliger/Global Look Press
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RUVfrettir/twitter.com
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RUVfrettir/twitter.com
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mblfrettir/twitter.com
mblfrettir/twitter.com
visir_is/twitter.com