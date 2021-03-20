Фонтаны лавы: в Исландии извергается вулкан, который спал 6 тысяч лет

Високосный 2020-й даже под конец не желает оставить что-то хорошее — в Хорватии произошло сильнейшее за год землетрясение.

Толчки магнитудой 6,3 произошли недалеко от столицы страны — Загреба. Часть города осталась без электричества, сообщается также о сильном повреждении одной из больниц. По некоторым данным, в результате землетрясения погиб...