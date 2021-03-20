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Фонтаны лавы: в Исландии извергается вулкан, который спал 6 тысяч лет

12:55, 20 марта 2021
Фото: RUVfrettir/twitter/com

В Исландии началось извержение вулкана с непростым названием Фаградальсфьядль. Он считался неактивным уже в течение шести тысяч лет, однако его разбудила серия недавних землетрясений. Сейчас из трещины длиной около 500 метров извергаются потоки лавы.

По словам представителей департамента по чрезвычайным ситуациям Рейкьявика, жителям города ничего не угрожает, хотя находится он всего в 30 км от вулкана. Все авиарейсы были отменены.

Фото извержения — в галерее NEWS.ru.

T.Seeliger/Global Look Press

visir_is/twitter.com

RUVfrettir/twitter.com

RUVfrettir/twitter.com

visir_is/twitter.com

RUVfrettir/twitter/com

RUVfrettir/twitter.com

mblfrettir/twitter.com

mblfrettir/twitter.com

mblfrettir/twitter.com

visir_is/twitter.com

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