Финнам устраивают допросы на въезде в Россию Yle: граждан Финляндии после вступления страны в НАТО начали допрашивать на въезде в Россию

Фото: IMAGO/Sasu Makinen/Global look Press

Граждан Финляндии стали подробнее допрашивать на границе с Россией, сообщает издание Yle со ссылкой на рассказ местного жителя, который 15 апреля проходил такое интервью на многостороннем автомобильном пункте пропуска «Брусничном». Всего изданию известно о четырех подобных допросах. Основная часть вопросов касалась военной службы и связи с финской армией.

Проверяющий паспорт работник взял в руки телефон и произнес мое имя после того, как мой паспорт прошел через автоматический считыватель паспортов. <...> Спрашивали про военные вещи, таких как звание, место службы в армии и есть ли у меня знакомые в финской армии, — заявил собеседник издания.

Помимо военной информации российские представители пограничной службы также хотели выяснить данные мобильных телефонов, спрашивали, какие у финнов контакты с Россией и что они делают, когда посещают страну. Допросы проводились в деловой манере, и финны не посчитали их угрожающими. Все четыре участника интервью на границе были допущены в страну.

4 апреля Финляндия официально вступила в НАТО. Глава МИД страны Пекка Хаависто передал США документ о присоединении к Альянсу. Генсек Блока Йенс Столтенберг в своей речи в честь присоединения Финляндии заявил, что президент России Владимир Путин хотел «захлопнуть дверь НАТО», но получил «больше НАТО».