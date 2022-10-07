Финляндия понадеялась на одобрение Турцией заявки о вступлении в НАТО Премьер Финляндии Марин понадеялась на скорое одобрение Турцией заявки о вступлении в НАТО

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Финляндия рассчитывает, что Турция ратифицирует заявку на вступление страны в НАТО как можно скорее, сообщила премьер-министр республики Санна Марин, слова которой цитирует ТАСС. Такое заявление она сделала перед началом неформального саммита глав государств и правительств стран Евросоюза по итогам разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Конечно, мы надеемся, что Турция ратифицирует нашу заявку о членстве [в НАТО] как можно скорее, — сказала Марин.

По ее словам, Эрдоган отметил, что Анкара не считает для себя «проблемой» действия Финляндии, поскольку страна пытается урегулировать ситуацию в двусторонних отношениях для вступления в Альянс. Марин также выразила надежду, что Финляндия присоединится к Альянсу одновременно со Швецией.

23 сентября протокол о приеме Финляндии и Швеции в НАТО ратифицировали 27 государств из 30 стран — членов НАТО. Турция к настоящему моменту не подписала документ. Эрдоган требует, чтобы Хельсинки и Стокгольм выслали представителей Рабочей партии Курдистана, а также сняли ряд санкций. Кроме того, Анкара настаивает на том, чтобы Финляндия и Швеция делились разведданными по борьбе с терроризмом, прежде чем Турция одобрит их заявку на вступление в Альянс.

1 октября Эрдоган вновь заявил, что Анкара сохранит свою позицию по вопросу вступления Швеции и Финляндии в НАТО. По его словам, положение Стокгольма и Хельсинки останется неизменным, пока они не выполнят данные ими обещания.