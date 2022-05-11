СМИ: Финляндия озвучит свою позицию по вступлению в НАТО утром 12 мая

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Президент и премьер-министр Финляндии объявят о своей позиции по вопросу вступления страны в НАТО 12 мая в 10 утра, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Финляндия и Швеция претендуют на вступление в Североатлантический альянс.

Издание ILTALEHTI пишет, что утром 12 мая только глава финского государства и премьер-министр страны объявят о своей позиции, а другие чиновники Финляндии озвучат свою позицию касательно этого вопроса через несколько дней, 15 мая. Ещё через день вступление страны в НАТО будет обсуждать парламент.

Финляндия и Швеция заявили о намерении вступить в НАТО после того, как Россия начала спецоперацию на Украине. 11 мая стало известно, что страны передадут документы одновременно. Предполагается, что это произойдёт в начале следующей недели.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России внимательно следит за любыми действиями НАТО, направленными на расширение Альянса. По его словам, вопрос присутствия военно-политического блока у российских границ, в данном случае северных, является одним из важнейших.