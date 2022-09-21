Финляндия оказалась в безвыходной ситуации из-за контракта с РФ по газу

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Финляндия оказалась в нелепой ситуации из-за закупок российского газа. Страна не может отказаться от его закупок в рамках актуального действующего контракта, сообщает Helsingin Sanomat.

Договор о закупках российского газа был заключен на условиях «бери или плати», что подразумевает закупку определенного объема СПГ. И если Финляндия сейчас откажется от российского газа, то она попадет впросак. Этот шаг только увеличит доходы России, так как Хельсинки будут обязаны продолжать выплаты. Но при этом останется без газа.

Поэтому финская госкомпания Gasum продолжает закупать у России газ. Как пояснила директор компании по коммуникациям Ольга Вяйсянен, Gasum импортирует газ по морю примерно 2,5 раза в месяц. В долгосрочном контракте, заключенном компанией с «Газпромом», пункта об оплате газа рублями не было. Поэтому контракт действителен и Финляндия не может остановить импорт газа.

Это означает, что мы либо получаем газ и платим за него, либо мы не получаем газ и все равно платим за него, — пояснила представитель компании.

В случае, если сейчас Финляндия откажется от газа, она будет тратить деньги впустую.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что западные санкции против России должны отразиться на жизни простых россиян. Также Марин заявила о необходимости введения строгих ограничений на выдачу виз, поскольку посчитала недопустимым свободное передвижение российских туристов по Европе во время продолжающегося конфликта на Украине.