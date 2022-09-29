Финляндия назвала исключения из ограничений въезда в страну россиян В Финляндии разрешат россиянам поездки по гуманитарным и политическим причинам

Фото: Tatyana Gritsenko/Global Look Press

Столица Финляндии, Хельсинки

Принципиальное решение правительства Финляндии об ограничении въезда в страну российских туристов вступает в силу 30 сентября и будет действовать до дальнейшего уведомления, прием визовых заявлений будет ограничен, сообщается на сайте посольства страны в Москве. В то же время решение не будет препятствовать поездкам гуманитарного характера.

Принципиальное решение не препятствует поездкам, необходимым по гуманитарным причинам, в целях обеспечения национального интереса или выполнения международных обязательств, — сказано в сообщении.

Ранее глава финского МИД Пекка Хаависто сообщил, что в стране готовятся ввести полный запрет на въезд россиян в страну. По словам министра, государство не хочет оставаться «транзитной страной для шенгенских виз, выдаваемых другими». Министр иностранных дел отметил, что такая работа уже началась, ею занимаются эксперты из разных министерств под руководством МИД. Он подчеркнул, что Финляндия собирается «взять под контроль» трафик для россиян с шенгенскими визами.

Ранее Финляндия предложила Евросоюзу включить туристические визы в сферу санкций ЕС. В Хельсинки считают важным пойти на подобные меры для укрепления единства Евросоюза.