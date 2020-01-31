https://static.news.ru/photo/3774096a-4424-11ea-a6e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Huang Bohan/Xinhua/Global Look Press

Европейский союз запустил программу «Горизонт-2020» для исследования коронавируса. На исследования планируют выделить €10млн.

Мы работаем над смягчением последствий возможного более широкого распространения коронавируса в ЕС, — заявила комиссар по инновациям, исследованиям, культуре, образованию и молодежи Мария Габриэль

Представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер заявил 23 января, что Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний повысил риск попадания вируса в страны Евросоюза с низкого до умеренного. Позже в Великобритании зафиксировали два случая заражения коронавирусом, во Франции врач заразился коронавирусом после контакта с больным.

Ранее NEWS.ru сообщал, что коронавирусом можно заразиться повторно. Об этом заявил глава комиссии по борьбе с пневмонией пекинской больницы китайско-японской дружбы Чжань Цинъюань. По его словам, антитела, вырабатываемые человеческим организмом против вируса, не могут долго существовать, поэтому есть риск повторного заражения. Медик подчеркнул, что после лечения нужно уделять особое внимание правилам гигиены, а также профилактике заражения.