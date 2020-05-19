Евросоюз требует от властей Белоруссии освободить журналистов

https://static.news.ru/photo/80d904de-99c9-11ea-8886-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель внешнеполитической службы Европейского союза Петер Стано сообщил, что Брюссель требует от Минска «незамедлительно освободить» пятерых журналистов, задержанных ранее. Он напомнил, что в ближайшее время в Белоруссии пройдут президентские выборы.

По его словам, свободные и независимые СМИ — одна из основ демократического общества. В связи с этим в такой период особое значение имеет обеспечение свободной работы журналистов, передаёт DW.

Белорусские власти должны обеспечить работникам СМИ Александру Буракову-старшему, его племяннику Александру Буракову-младшему, Михаилу Аршинскому, Дмитрию Лупаче и Алесе Асипцове возможность продолжать своб деятельность без угрозы вмешательства и страха.

Ранее NEWS.ru писал, что в Белоруссии объявлена амнистия по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Закон, ранее принятый парламентом, подписал президент Александр Лукашенко.