Евросоюз создаст фонд на €8 млрд для финансирования военных операций

Власти Евросоюза намерены создать Европейский фонд мира — внебюджетный фонд объёмом до €8 млрд для финансирования военных операций, в первую очередь в Африке и в Средиземном море.
Как
Европейский фонд мира будет формироваться из взносов государств Евросоюза, распределяемых пропорционально их ВВП. В настоящее время ЕС проводит сухопутные миротворческие операции в Боснии и Герцеговине, Мали и Сомали. Также ЕС осуществляет морские миссии — по борьбе с пиратством у восточного побережья Африки и по контролю за соблюдением эмбарго на поставки оружия в Ливию в Средиземном море.
Ранее NEWS.ru сообщал, что совет ЕС продлил санкции против Сирии. Власти Евросоюза мотивировали своё решение тем, что Дамаск «продолжает репрессии против гражданского населения».
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