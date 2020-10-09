Евросоюз намерен расширить санкционный список по Белоруссии

https://static.news.ru/photo/80930bac-0a2e-11eb-8a02-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Евросоюз намерен расширить санкционный список в отношении властей Белоруссии «в связи с фальсификацией результатов выборов и нарушением прав человека в стране». Об этом сообщил высокопоставленный чиновник ЕС на условии анонимности.

Министры могут объявить о начале работы над индивидуальным санкционным списком в отношении Белоруссии, в который будут добавлены новые лица, — приводит его слова «Интерфакс».

Ожидается, что официальное объявление министры иностранных дел 27 государств — членов ЕС сделают на заседании 12 октября. В частности, главы МИД подтвердят позицию ЕС по президентским выборам в Белоруссии и подчеркнут необходимость политического урегулирования ситуации под эгидой ОБСЕ, пояснил собеседник агентства.

В Белоруссии уже почти два месяца продолжаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Александра Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и массовыми задержаниями, писал NEWS.ru.

23 сентября прошла тайная инаугурация Лукашенко во Дворце Независимости. На церемонию были приглашены несколько сотен человек, среди которых — высшие должностные лица, члены Совета Республики, а также депутаты палаты представителей. Мероприятие не было анонсировано заранее, государственные телеканалы показали церемонию в записи спустя несколько часов.