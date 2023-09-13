Евросоюз исключил четверых россиян из санкционного списка

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Европейский союз принял решение исключить четверых граждан России из санкционного списка, сообщается на официальном портале Совета Евросоюза. В пресс-службе ЕС утверждают, что ограничения против остальных лиц были продлены еще на шесть месяцев. Их могут пересмотреть 15 марта 2024 года.

В контексте пересмотра санкций совет решил не продлевать санкции против четырех лиц, — говорится в сообщении.

В Евросоюзе напомнили, что действующие санкции предусматривают ограничения на поездки физических лиц по европейским государствам, а также замораживание активов в европейских банках. Кроме того, им запрещается предоставлять денежные средства или любые другие экономические ресурсы. Всего в список входят около 1,8 тысячи физических и юридических лиц. В пресс-службе Совета Евросоюза утверждают, что решение принято в целях ослабления экономической базы России из-за действующей специальной военной операции. В ЕС пообещали продолжить оказывать поддержку Украине, в том числе военную и финансовую.

Как сообщалось ранее, Европейский суд впервые снял санкции с российского бизнесмена. Речь идет об Александре Шульгине, занимавшем должность генерального директора онлайн-ретейлера Ozon. Он попал под рестрикции в апреле 2022 года. Решение суда официально вступит в силу после того, как истечет срок апелляции.