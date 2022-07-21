Европейский центральный банк начал борьбу с инфляцией Европейский центральный банк поднял процентную ставку впервые за 11 лет

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Европейский центральный банк (ЕЦБ) поднимет процентные ставки впервые за 11 лет. В пресс-релизе, опубликованном на сайте регулятора, указывается, что совет управляющих ЕЦБ решил с 27 июля поднять три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов для того, чтобы сократить уровень инфляции в еврозоне до прежних 2% в среднесрочной перспективе. Теперь базовая процентная ставка увеличилась до 0,5%, депозитная ставка равняется 0%, а ставка по краткосрочным кредитам остановилась на 0,75%.

Совет управляющих решил поднять три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 50 базисных пунктов, — сказано в заявлении ЕЦБ.

В пресс-релизе отметили, что регулятор намерен повышать процентные ставки и в дальнейшем.

Ранее в Евростате опубликовали статистику, согласно которой в 19 странах еврозоны инфляция ускорилась до рекордных за всю историю наблюдения отметок. В мае инфляция поднялась до 8,1% с апрельских 7,4%. Год назад за этот период показатель равнялся 2%.