Инфляция в еврозоне ускорилась до рекордной отметки Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до рекордных 8,1%

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В 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, инфляция ускорилась до рекордных за всю историю наблюдения отметок, свидетельствуют данные Евростата. В мае инфляция поднялась до 8,1% с апрельских 7,4%. Год назад за этот период показатель равнялся 2%.

За май 2022 года потребительские цены в еврозоне увеличились на 0,8%. Прогнозируется сохранение показателей на уровне апреля в 0,6%. Базовая годовая инфляция при этом ускорилась до 3,8% с 3,5% месяцем ранее.

Ранее гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев сообщил, что реальные доходы граждан по всему миру будут падать из-за инфляции и безработицы. В большинстве стран снижение реальных доходов коснётся беднейших слоёв населения, а в России — среднего класса, отметил он.

Номинальные доходы, по мнению Самиева, перестанут расти и в Европе, и в США, а при рекордной за 40 лет инфляции они начнут даже падать.