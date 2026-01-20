Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 12:53

Европеист оценил шансы Франции добиться участия в мирных переговорах

Европеист Федоров: Франция лишилась возможности участия в мирных переговорах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Франция потеряла возможность участвовать в мирных переговорах по урегулированию украинского конфликта, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института Европы РАН европеист Сергей Федоров. По его словам, этому препятствует антироссийская политика французского президента Эммануэля Макрона.

Макрон пытается добиться участия Европы в переговорах по дипломатическому урегулированию украинского конфликта. Но проблема в том, что его предыдущая русофобская истеричная политика, где он призывал нанести поражение России, затрудняет его путь к позиции хотя бы в какой-то роли посредника. Франция всегда отличалась благоразумием, но, к сожалению, их нынешний президент, видимо, решил пойти по-другому пути, — высказался Федоров.

По его словам, ранее Франция придерживалась взвешенного подхода и нейтральной позиции, что позволяло ей выступать в роли посредника в урегулировании напряженных конфликтов. Однако, как отметил эксперт, Макрон в настоящее время стал одним из самых агрессивных лидеров в Европе, что привело лишь к негативным для него последствиям.

Теперь президенту Франции трудно вернуться к какому-то диалогу с Россией, потому что он слишком много наговорил. Европа сама себя загнала в тупик. Пересмотреть позицию и понять причину украинского конфликта, понять мнение России они не хотят, и в то же время предложить какого-то компромиссного решения не могут, — заключил Федоров.

Ранее президент США Дональд Трамп разместил в соцсетях личное послание от Макрона. Французский лидер предложил организовать саммит G7 в Париже и включить в состав участников Россию.

