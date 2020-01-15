Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Европарламент ратифицирует договор об условиях выхода Великобритании из состава ЕС в конце января 2020 года.
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Ранее дата финального этапа Brexit неоднократно переносилась из-за сложностей с ратификацией соглашения об условиях выхода британским парламентом. До конца 2020 года Лондон и Брюссель в рамках переходного периода должны будут договориться о формате дальнейшего сотрудничества во всех сферах.
Как сообщал NEWS.ru, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался продлить переходный период по Brexit.
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