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Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Европарламент ратифицирует договор об условиях выхода Великобритании из состава ЕС в конце января 2020 года.

Как передаёт РИА Новости, заявление главы ЕК прозвучало на пресс-конференции в Ирландии. Фон дер Ляйен подчеркнула, что через две недели Соединённое Королевство официально покинет Евросоюз.

Ранее дата финального этапа Brexit неоднократно переносилась из-за сложностей с ратификацией соглашения об условиях выхода британским парламентом. До конца 2020 года Лондон и Брюссель в рамках переходного периода должны будут договориться о формате дальнейшего сотрудничества во всех сферах.

Как сообщал NEWS.ru, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался продлить переходный период по Brexit.