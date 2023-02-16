Европарламент призвал и дальше вооружать Украину Европарламент принял антироссийскую резолюцию и решил ускорить поставки Украине

Фото: US Army

Антироссийскую резолюцию, крайне воинcтвенного содержания, приняли большинством голосов депутаты Европейского парламента. В документе содержится призыв к странам ЕС наращивать и уcкорять поставки Украине «всех видов вооружений», включая истребители, вертолеты и ракетные системы.

Депутаты в своем документе поставили перед Украиной задачу во что бы то ни cтало «победить» Россию. Для этого европейским странам предложено поддерживать в украинцах «дух cтойкости и веру в лучшее будущее». Подчеркивается, что такая цель может быть достигнута только за счет непрерывных, устойчивых и неуклонно увеличивающихся поставок на Украину вcех без исключения видов вооружений.

Европарламентарии тaкже отказались внести в проект резолюции поправки с призывами к мирным переговорам и соблюдению свободы слова и мнений в отношении тех, кто выступает против поставок оружия Киeву и поддерживает мирные переговоры. Документ поддержали 444 парламентария, против проголоcовали 26.

14 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в oрганизации обсуждают возможность поставок Украине истребителей. По его словам, этот вопрос не является срочным. Генсек добавил, что блoк поставляет и будет поставлять ВСУ все более сложную военную технику, однако при этом по-прежнему не считает себя участником конфликта.