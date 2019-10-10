https://static.news.ru/photo/16c8e820-eb50-11e9-9452-fa163e074e61_660.jpg Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Европарламент принял резолюцию «Об иностранном вмешательстве в национальные и европейские демократические процессы». В документе говорится об особо опасном характере российской пропаганды и стратегий дезинформации.

В резолюции подчёркивается, что число приписанных российским источникам случаев дезинформации выросло с 434 в начале 2018 года до 998 в январе 2019-го, пишет « Интерфакс ».

Европарламент выражает обеспокоенность в связи со случаями иностранного вмешательства, регулярно фиксируемыми в преддверии всех национальных и общеевропейских выборов.

Вмешательство, как говорится в документе, часто связано с поддержкой кандидатов, настроенных против ЕС, оно осуществляется «с экстремистских и популистских позиций, ориентированных на специфические меньшинства и ущемленные группы с более широкой целью подрыва привлекательности демократических и равноправных обществ».

Даже если законы ЕС ограничивают источники политического финансирования, структуры и лица, связанные с вмешательством, находят способы обойти их и поддерживают своих союзников через зарубежные банки, а также другими способами.

Правовая основа для борьбы с гибридными угрозами, включая кибератаки и дезинформацию, должна разрабатываться как на уровне ЕС, так и на международном уровне, с тем чтобы обеспечить надёжный ответ со стороны ЕС, — говорится в резолюции.

Ответ Брюсселя на указанные угрозы заключается в необходимости поддержки «ответственной журналистики и редакторской ответственности» в СМИ в части противостояния «непроверенной или односторонней тенденциозной информации».

Европарламент призывает трансформировать целевую группу ЕС по стратегическим коммуникациям «Восток» в регулярную структуру в рамках Европейской внешнеполитической службы, существенно увеличив её финансирование и штат.

Как писал News.ru, аналитики RAND выпустили новый доклад, в котором утверждают: Россия осуществляла кибератаки на Украину и Черногорию с целью не допустить их интеграции с Евросоюзом и вступления последней в НАТО. По мнению американских экспертов, основная причина, по которой РФ распространяет дезинформацию и прибегает к услугам подконтрольных ей хакеров, — посеять сомнения внутри общества той или иной страны, чтобы продвинуть свою повестку или политические партии, симпатизирующие Москве.