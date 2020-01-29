Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Немецкие историки опознали жившего в США украинца Ивана Демьянюка на впервые опубликованных снимках из нацистского концлагеря Собибор. До своей смерти в 2012 году Демьянюк отрицал причастность к военным преступлениям и сам факт службы в охране Собибора.

Демьянюк долго оставался первым номером в списке самых разыскиваемых нацистских преступников. В 2009 году престарелого мужчину депортировали из США, где он прожил жизнь простого рабочего, в Германию. В 2011-м немецкий...