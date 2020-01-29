Европарламент в ходе пленарного заседания рассмотрел вопрос выхода Великобритании из состава Европейского союза. Собравшиеся одобрили Brexit.
Теперь Совет Евросоюза должен формально утвердить сделку. Это необходимо для завершения процесса ратификации. После этого Соединённое Королевство сможет покинуть сообщество 31 января,
Как писал NEWS.ru, заместитель спикера палаты общин британского парламента Найджел Эванс проинформировал, что королева Елизавета II подписала билль о Brexit.
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