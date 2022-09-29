Европа захотела запретить импорт туалетной бумаги и дезодорантов из России Politico: Евросоюз захотел запретить импорт туалетной бумаги и дезодорантов из России

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Евросоюз в рамках нового пакета санкций против Москвы планирует запретить ввоз косметических товаров, принадлежностей для бритья, дезодорантов, мыла и туалетной бумаги из России, пишет Politico. Отмечается, что предложение Еврокомиссии поступит на обсуждение на уровне постоянных представителей стран ЕС. В случае принятия новых мер, список санкций будет опубликован в официальном журнале ЕС.

ЕС планирует ограничить ввоз ряда товаров из России. В числе прочего речь идет о запрете на импорт косметических товаров, принадлежностей для бритья, дезодорантов, мыла и туалетной бумаги, — сказано в публикации.

Европейцы неоднократно выступали с критикой в адрес санкционной политики ЕС против России, так как меры больше вредят экономике Европы, а также приводят к росту социальной напряженности.

Одной из основных целей новых санкций против России является ослабление ее оборонного комплекса, заявила ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, государства Европы полны решимости «заставить Кремль заплатить» за эскалацию конфликта на Украине. Еврокомиссия запретом на импорт продуктов из России рассчитывает лишить Москву доходов на сумму в €7 миллиардов.