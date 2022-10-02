Европа предоставила временное убежище более чем 4 миллионам украинцев

Фото: Antonio Balasco via www.imago-im/www.imago-images.de/Global Look Press

Италия, беженцы с Украины

На территории европейских стран 4 миллиона и 183,84 тысячи украинцев получили временное убежище. Количество беженцев выросло в течение последнего месяца, передает управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Отмечается, что с 30 августа по 30 сентября число украинцев в Европе более чем на 214 тысяч.

Самый заметный прирост наблюдался в Германии и Польше. Туда прибыло еще 56 и 39 тысяч украинских беженцев соответственно. Кроме того, их число ощутимо выросло на территории Румынии, Чехии и Великобритании.

По последним данным, больше всего украинских беженцев находятся в Польше. Речь идет об одном миллионе 410 тысячах человек. С начала военной операции, которая стартовала 24 февраля, в Польшу приехало почти 6,5 миллиона граждан Украины. Домой вернулись примерно 4,5 миллиона.

Следом за Польшей по количеству украинских беженцев идут Германия и Чехия. Там убежище получили 709 тысяч и 439 тысяч человек. Также среди лидеров по этому показателю в ООН называют, в частности, Италию, Испанию и Румынию.

Ранее стало известно, что на границах России со странами Евросоюза образовались длинные очереди, в которых преобладают беженцы с Украины. Скопление очередей началось с середины сентября, однако в течение последней недели столпотворение достигло пика.

Волонтеры, помогающие украинским переселенцам, сообщили, что особого напряжения достигли ситуации со скоплением людей на границах в Ленинградской и Псковской областях на переходах Ивангород, Шумилкино и Куничина Гора, Бурачки, Убылинка, Лудонка.