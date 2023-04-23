Европа ополчилась на китайского дипломата из-за слов о Крыме Европейские парламентарии призвали МИД Франции объявить посла КНР персоной нон грата

Фото: Zheng Huansong/Global Look Press

Главу МИД Франции Катрин Колонну призвали объявить посла Китая в Париже Лю Шайе персоной нон грата по причине «отрицания суверенитета стран бывшего СССР». Соответствущее обращение к главе французского дипломатии направили около 80 европейских парламентариев. Об этом пишет газета Le Monde.

Посол Шайе публично подтвердил, что бывшие советские республики не имеют никакого действующего статуса в международном праве, отметив, что не существует никакого международного соглашения, которое может конкретизировать их статус. Подобные комментарии выходят за рамки приемлемого дипломатического дискурса. <...> Мы просим объявить персоной нон грата посла Шайе в ответ на его совершенно неприемлемое поведение, — указали европарламентарии в письме.

По мнению депутатов, заявления китайского дипломата нарушают международное право, их следует рассматривать как угрозу безопасности Европы.

Ранее Лю Шайе заявил в интервью каналу LCI, что постсоветские государства «не имеют эффективного статуса в международном праве, поскольку нет международного соглашения, которое бы конкретизировало их статус как суверенных стран». Говоря о Крыме, дипломат подчеркнул, что полуостров изначально принадлежал России, пока первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев не «отдал его Украине».

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна и украинский посол во Франции Вадим Омельченко осудили заявление Лю Шайе. В частности, Ринкевич назвал слова дипломата абсолютно неприемлемыми и заявил, что Рига ждет официальной реакции Пекина на заявление.