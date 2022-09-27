ЕC может ввести санкции против европейских наблюдателей в Донбассе Петер Стано: в ЕC могут ввести санкции против европейских наблюдателей за референдумами в Донбассе

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Наблюдение за референдумами по присоединению ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей к России в ЕС считают нарушением, сообщил на брифинге официальный представитель внешнеполитической службы Союза Петер Стано. Он добавил, что допускает введение санкций против наблюдателей из стран Евросоюза.

Любая поддержка этих референдумов считается незаконной. <...> Но определять, подпадают ли конкретные лица под режим санкций, будут государства-члены. Они будут решать в индивидуальном порядке по каждому случаю. Но, несомненно, есть теоретическая возможность и для граждан [ЕС попасть в санкционные списки], если страны сочтут это незаконным, — сказал он.

Стано добавил, что не будет комментировать подготовку санкционных списков, поскольку «это давняя политика» ЕС. Однако он пообещал последствия для всех лиц, участвующих в «незаконных» референдумах.

Ранее международный юрист Марко Пата заявил, что присутствие иностранных наблюдателей на референдуме в Запорожской области может привести к рестрикциям против них. При этом в Италии законодательством такие санкции не предусмотрены, отметил он.