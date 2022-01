Еврокомиссия выделит Украине €1,2 млрд из-за конфликта на Востоке

Она также призвала членов ЕК как можно быстрее принять пакет и отправить Украине первый транш в размере €600 млн.

The EU stands by Ukraine. We are firm in our resolve.



I am announcing a new financial assistance package, made of emergency loans and grants, to support Ukraine in the medium and long-term. https://t.co/0PfKt4wtKP