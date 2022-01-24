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Европа

Еврокомиссия выделит Украине €1,2 млрд из-за конфликта на Востоке

15:37, 24 января 2022
Еврокомиссия выделит Украине €1,2 млрд из-за конфликта на Востоке Урсула фон дер Ляйен Фото: Henning Kaiser/dpa/Global Look Press
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Европейская комиссия намерена выплатить Украине €1,2 млрд в качестве поддержки на фоне потенциального конфликта с Россией, об угрозе которого западные СМИ говорят уже несколько месяцев, в то время как Россия опровергает подобные намерения. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен опубликовала сообщение в своём Twitter-аккаунте. Пакет предполагается сформировать из экстренного кредита и грантов.

Еврокомиссия предложила новую экстренную макрофинансовую поддержку в размере €1,2 млрд. Этот пакет поможет Украине в её финансовых потребностях в свете конфликта, — сказала Урсула фон дер Ляйен.

Она также призвала членов ЕК как можно быстрее принять пакет и отправить Украине первый транш в размере €600 млн.

Глава ЕК также заверила, что количество украинских грантов будет удвоено, на развитие страны выделят €120 млн. Всего Евросоюз планирует предоставить Украине грантов на сумму €6 млрд.

Ранее сообщалось, что страны - участницы НАТО направят дополнительные истребители и корабли в Восточную Европу из-за ситуации вокруг Украины. В частности, Дания пошлёт фрегат в Балтику и четыре истребителя F-16 в Литву, а Франция объявила о готовности перебросить силы в Румынию.

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