Еврокомиссия выделит Украине €1,2 млрд из-за конфликта на Востоке
Анна Акимова
Анна Акимова
15:37, 24 января 2022
Урсула фон дер ЛяйенФото: Henning Kaiser/dpa/Global Look Press
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Европейская комиссия намерена выплатить Украине €1,2 млрд в качестве поддержки на фоне потенциального конфликта с Россией, об угрозе которого западные СМИ говорят уже несколько месяцев, в то время как Россия опровергает подобные намерения. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен опубликовала сообщение в своём Twitter-аккаунте. Пакет предполагается сформировать из экстренного кредита и грантов.
Еврокомиссия предложила новую экстренную макрофинансовую поддержку в размере €1,2 млрд. Этот пакет поможет Украине в её финансовых потребностях в свете конфликта, — сказала Урсула фон дер Ляйен.
Она также призвала членов ЕК как можно быстрее принять пакет и отправить Украине первый транш в размере €600 млн.
The EU stands by Ukraine. We are firm in our resolve.
I am announcing a new financial assistance package, made of emergency loans and grants, to support Ukraine in the medium and long-term. https://t.co/0PfKt4wtKP
Глава ЕК также заверила, что количество украинских грантов будет удвоено, на развитие страны выделят €120 млн. Всего Евросоюз планирует предоставить Украине грантов на сумму €6 млрд.
Ранее сообщалось, что страны - участницы НАТО направят дополнительные истребители и корабли в Восточную Европу из-за ситуации вокруг Украины. В частности, Дания пошлёт фрегат в Балтику и четыре истребителя F-16 в Литву, а Франция объявила о готовности перебросить силы в Румынию.