Еврокомиссар исключил поблажки для Украины на пути в ЕС

Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Европейский союз поможет Украине выполнить все условия для вступления в объединение, однако ей будет необходимо пройти все этапы без исключения, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в интервью радиостанции Sud France. По его словам, Киев не сможет пропустить обязательные процедуры даже в том случае, если он пойдет на переговоры с Москвой.

Мы сделаем все, чтобы помочь Украине сделать все как можно быстрее, но, конечно, не пропуская этапы, — заявил Бретон.

Политик подчеркнул, что вступление страны в Евросоюз — это долгий процесс, связанный с модификацией инфраструктуры в соответствии с установленными требованиями. В настоящее время перед ЕС не стоит задача как можно быстрее принять в свой состав Украину в обход действующих правил. Вместо этого объединение фокусируется на наращивании производства вооружений и обеспечении военного паритета между Украиной и Россией, подытожил он.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский ранее заявил, что Западу необходимо исключить возможность прекращения боевых действий на Украине на условиях Москвы. По его мнению, такое решение будет способствовать «российскому империализму». Дипломат уверен, что победа России станет поражением для западных держав.