«Запад проиграет»: в Чехии испугались «опасной» сделки Москвы и Киева МИД Чехии: сделка по Украине на условиях Москвы станет поражением для Запада

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Прага, Карлов мост, Чехия

Западу необходимо исключить возможность прекращения боевых действий на Украине по сценарию, который будет способствовать «российскому империализму», заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. По его словам, которые приводит Bloomberg, это означает недопустимость любой сделки на условиях Москвы. Если таковая состоится, западные правительства потерпят поражение, уверен дипломат.

Если Украину заставят принять решение, которое она не примет, Запад проиграет, и у наших границ будет 40-миллионная нация, которая будет чувствовать себя преданной, — сказал Липавский.

На этом фоне он подчеркнул, что в сложившейся обстановке Западу важнее не отсрочить конфликт, а положить конец «способности России силой расширяться в Восточной Европе».

Ранее аналитики американского издания Politico предположили, что Евросоюз уже смирился с вхождением в состав России новых регионов, однако рассчитывает ответить на это зеркальными мерами. Так, в Брюсселе рассматривают возможность расширения ЕС за счет восьми новых членов. При этом на включение в содружество Украины европейские правительства смотрят скептически из-за повальной коррупции и чрезмерной зависимости республики от сельского хозяйства.